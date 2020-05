Conversione Silvia Romano, Meloni: modus operandi terroristi islamici

“Spero che dopo avere riportato Silvia Romano a casa, lo Stato si prodighi per andare a stanare i suoi carcerieri. Sarebbe un dramma se passasse l’idea che rapire gli italiani sia un buon affare. Poi anche sul tema della sua conversione all’islam non posso non ragionare che sia un modus operandi di buona parte del terrorismo islamico”.

Lo ha dichiarato stasera la leader di FdI Giorgia Meloni, intervistata durante la trasmissione Che tempo che fa su Rai Due.

“Se mafia e terrorismo – ha poi commentato Vittorio Sgarbi su fb – sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi”.