Sarzana – 22/09/2018. Altra sconfitta netta e secondo previsioni a Livorno per il Sarzana Basket che, dopo il 79-60 subito dalla Pallacanestro labronica, questa volta ha contenuto il passivo in un 64-52 incassato da un Don Bosco locale a sua volta della superiore Serie C Gold toscana. La dozzina di punti di passivo, anziché diciannove, parrebbe quindi denotare qualche miglioramento da parte sarzanese…ma appare prova molto più attendibile per i biancoverdi quella in programma in casa mercoledì prossimo 26/9 (ore 20.45 al Palabologna) davanti al Cmc Carrara, squadra della sua stessa categoria, benché i carraresi facciano la C Silver toscana e non quella ligure.

Per la cronaca contro il D. Bosco livornese s’è rivisto al centro Marco Tesconi, che non c’era contro la Pallacanestro Livorno, mentre mancava David Bardi. Tuttora fuori poi gl’indisponibili Somma e Maggiani, per il resto altra girandola di cambi, che hanno visto alternarsi: capitan Dell’ Innocenti e Casini da play, Bencaster e Ferrari, Fracassini e Palac e Fracassini, Ferrari e Bencaster lungo le corsie esterne; Melegari e Paulauskas quali centrali. Hanno fatto capolino anche i vari Albanesi, Pizzanelli e Santini, “jolly” giovanissimi.

Nella foto Alessandro Bencaster