La Spezia – 22/09/2018. Entra nello staff tecnico del Circolo Tennis Spezia, sezione nuoto, niente meno che quella Monica Olmi che molti suoi concittadini spezzini ricorderanno finalista alle Olimpiadi del 1984 a Los Angeles. Si coordinerà con le altre istruttrici operative nella piscina del club, Lorena Vincenzi, Marta Salerno ed Elena Benedetti nel lavoro sui bambini in acqua dai 3 anni d’età in su. Informazioni al numero di telefono del circolo: 0187 – 503557.

Classe 1970, ai Giochi Olimpici californiani la Olmi arrivò settima negli 800 stile libero, fu campione europea a livello giovanile nel 1985; poi diversi i titoli italiani nel suo bagaglio come le partecipazioni a campionati europei e mondiali. Negli Anni Novanta si tolse più soddisfazioni pure nel fondo e nel gran fondo per ritirarsi infine nel 2000. Successivamente eccola istruttrice e ivi il cammino l’ha condotta appunto a San Venerio…

<Vengo per creare e sviluppare – afferma Monica – un bacino d’affluenza a livello pre-agonistico che potrebbe anche portare a degli sbocchi agonistici. Per me è una bella sfida che accetto volentieri>.

Nella foto Monica Olmi insieme ai consiglieri del Cts (da sinistra) Antonio Rangoni, Federico Bianchi e Matteo Manno, all’estrema destra il presidente Alessandro Caporilli