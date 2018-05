Basket Pegli vola alle finali nazionali Under 14 femminile

Ancora un grande traguardo da festeggiare in campo femminile per il Basket Pegli. In questa settimana è scesa in campo solo la Under 14 femminile per l’importantissima serie finale contro Blue Ponente Basket Diano Marina, con in palio non soltanto il titolo regionale ma anche le finali nazionali che si terranno a Cagliari da domenica 24 giugno a domenica 1 luglio. Lunedì In gara 1 di finale le pegliesi si impongono al Pala Sharkers contro le pari età ponentine. Partono contratte le Sharkers che sbagliano alcuni canestri facili e regalano numerosi tiri liberi alle avversarie, a causa di falli dettati più dalla foga che dall’intensità. Bravissime le avversarie a sfruttare gli errori delle pegliesi e rimanere incollate alla partita. Nella seconda parte, qualche aggiustamento offensivo da parte dello staff, e una maggiore serenità da parte delle ragazze, permettono di incrementare il vantaggio fino al 75-42 finale, nonostante la strenua resistenza delle mai arrendevoli giocatrici di coach Colomba. Punteggio finale: Basket Pegli – Blue Ponente Basket 75-42. Mercoledì in gara 2 partono a razzo le Sharkers che con intensità mai vista prima costringono coach Colomba a chiamare 2 time-out nei primi 6 minuti, col tabellone elettronico che segnava 0-15. Nel secondo e nella prima parte del terzo quarto però, le pegliesi non ammazzano definitivamente la partita calando vistosamente la loro energia. Al contrario le ragazze di Bordighera crescono vistosamente, arrivando fino al meno 8. Scosse dalla reazione delle mai dome avversarie, le arancio-blu piazzano un altro decisivo parziale che chiude il match. Nel quarto quarto tutte e 12 le giocatrici ruotano godendosi gli applausi del proprio pubblico e dello sportivissimo pubblico avversario. Titolo regionale in bacheca e pass per le finali nazionali conquistato.Punteggio finale: Blue Ponente Basket – Basket Pegli 39-63. “Sono felicissima, la qualificazione alle finali nazionali di Cagliari è un nuovo tassello di un mosaico, il nostro settore femminile, sempre più bello e importante – afferma la presidente Antonella Traversa – Desidero complimentarmi con le ragazze e lo staff tecnico per aver disputato non solo due bellissime partite ma, in generale, una stagione da protagoniste. E’ un risultato che ci stimola a continuare a puntare sul vivaio”. Ecco la rosa: Agata Praussello (capitano), Linda Bruzzone, Matilde Pini, Alessia Barberis, Federica Arecco, Elena Della Margherita, Arianna Arado, Lara Cinque, Elisa Napoli, Giulia Renzi, Giulia Garofalo, Anna Magno, Silvia Cena, Lucrezia Vittori, Alessia Ferrando, Federica Mariotti. Allenatore: Guido Griffanti. Viceallenatore: Giovanni Piastra.

Nel fine settimana le ragazze under 13 ed under 14 campionesse regionali del Join the Game 3 vs.3 saranno impegnate nelle finali nazionali di Jesolo. La Under 16 maschile inizia la serie finale venerdì al Pala Sharkers alle ore 1830 contro i pari età di My Basket; una partita molto difficile in cui sarà importante iniziare forte, a differenza di quanto fatto nelle semifinali; altrettanto importante sarà l’apporto del pubblico, che si attende numeroso.