Basket Pegli verso la stagione 2018-2019

GENOVA. 12 SET. L’attività del Basket Pegli è già iniziata da parecchi giorni, con i raduni fissati 29 Agosto per i gruppi d’Eccellenza, la prima squadra e l’Under 16 femminile. E’ così partita tutta l’attività regionale e minibasket: il Palasharkers ha iniziato a lavorare a pieno regime.

Importanti, dopo un’estate più che mai “rovente”, sono le novità riguardanti lo staff scelto dalla presidentissima Antonella Traversa.

Mario Conte sarà’ il nuovo responsabile organizzativo del settore giovanile oltre a guidare le formazioni Under 16 d’Eccellenza, inserita nel girone Piemontese, l’Under 14, 18 e 20 regionale; ad assisterlo Stefano Fanelli, alla sua prima esperienza in panchina. Marco Costa torna in arancioblu’ dopo 4 anni e guiderà l’Under 18 d’Eccellenza (prima volta per i Pegliesi nell’inedito girone DNG) che parteciperà anche, con l’aiuto di alcuni “senior” al campionato di C Silver. Altra “new entry”, nel ruolo di assistente della prima squadra è’ Claudio Miragliotta, Pegliese DOC, anche lui fresco di corsi estivi. Confermatissimo Stefano Ambrosini che, oltre a seguire come assistente gli u18 d’Eccellenza, darà continuità al lavoro della scorsa stagione con gli Under 15 e seguirà i 2007 impegnati nel doppio campionato Esordienti e Under 13.

Chiude lo staff degli Under 18 d’Eccellenza Lorenzo Casalino alla sua prima stagione in arancioblu’.

Importanti conferme anche nello staff del settore femminile: Ezio Torchia guiderà l’Under 18 e una Under 16, quest’ultima impegnata non solo nel girone regionale ligure, ma anche nella prestigiosa e impegnativa EGBL (European Youth Basketball League – girls’); ad assisterlo Jacopo Oneto che inoltre guiderà come Capo Allenatore l’altra Under 16 e l’Under 14.

Ultimo, ma non per importanza, il settore Minibasket: confermato responsabile Jacopo Oneto che sarà affiancato dall’ “evergreen” Andrea Daga, Alessandro Pera (anche lui new entry) e da Virginia Gonella.

Per il lavoro atletico è’ stato confermato Riccardo Mortara, impegnato nel settore giovanile, mentre lavorera’ con la prima squadra Marco Pansecco. È stata data continuità anche a Luca Gottingi nel fondamentale ruolo di Fisioterapista, Alessandro Brichetto come responsabile del sito web.

Tra facce nuove, ritorni e importanti conferme anche quest’anno il Basket Pegli si presenta ai nastri di partenza carico di entusiasmo e certezze che saranno più che mai importanti per affrontare una stagione molto impegnativa su molti fronti.

Appuntamento per la presentazione dell’intero settore giovanile e della prima squadra fissato a giovedì 20 settembre ore 19 al Palasharkers. Nell’occasione verrà anche riconosciuto il terzo posto Under 14 femminile alle ultime Finali Nazionali di Cagliari.