Basket – Landini sempre più fucina di talenti

Lerici – Il tempo passa, ma le tradizioni sportive a Lerici sembrano non cambiare. mai. La Landini Basket Lerici del presidente Enrico Scirocco esprime tutto il suo orgoglio infatti per i risultati raggiunti in questi anni dalla propria Scuola basket. In particolare, forte è la soddisfazione del sodalizio lericino nel vedere i propri atleti spiccare il volo, dopo aver trascorso fin da bambini tutti gli anni della propria crescita sportiva e umana con la canotta biancorossa.

Questo è il caso di Kristian Kozma, classe 2005, come di Luigi Maccari (annata 2006) i quali rispettivamente nel 2020 e nel 2021 sono passati alla Tarros Spezia presieduta da Danilo Caluri; che ormai da tempo immemorabile costituisce la massima espressione cestistica del Levante ligure e oramai di tutta la Liguria in campo maschile.

Altresì è il caso di Marta Ratti, del 2006, la quale dopo tutti gli anni di scuola Landini è passata a vestire la prestigiosa casacca della Cestistica Spezzina: club la cui Prima squadra ha partecipato in passato al campionato di Serie A1 femminile ed è tuttora in A2. Insomma a Lerici la passione per il basket non passerà mai e i campioncini non smetteranno di crescere.

Nella foto, Kozma (a destra) e Maccari coi presidenti, da sinistra rispettivamente Scirocco e Caluri