Calcio – Convocati prov. in serie al Levanto

Levanto – Sul piano giovanile al Levanto non ci sono solo la Juniores prima in classifica nel campionato di Secondo livello, né gli Allievi Under 17, un’altra volta qualificati per la fase regionale del campionato di categoria (peraltro con una squadra particolarmente giovane).

Per esempio, ci sono costantemente le convocazioni in rappresentativa provinciale in vista del Torneo delle Province, previsto a Maggio; con una rappresentante per ognuno dei quattro comitati in cui calcisticamente è divisa la Liguria: oltre alla Spezia, Genova e Chiavari, Savona ed Imperia.

Fra gli Allievi Under 16, ad esempio c’erano convocati a fine Marzo tre levantesi al “Pasquale Berghini” di Sarzana, c’erano di nuovo Adelmo Cappelletti e Luca Perrone al “Piero Bibolini” di San Terenzo sia martedì 5/4 che il martedì successivo. “Okay” le sedute sotto la direzione tecnica di mister Giuseppe Zuccarelli.

Tra i Giovanissimi Under 14 invece ecco Izet Aliaj, Alessandro Baudone, Federico Colla ed Edoardo Traversone fra la convocazione al “D. Pieroni” della Pieve spezzina e quelle al “T. Marchini” di Castelnuovo Magra. Ivi responsabile tecnico Omar Mannini.

Nel frattempo Luca Beccarelli, capo del settore giovanile rivierasco, è raggiante…