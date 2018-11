Basket, il Sarzana riceve l’Aurora Chiavari al Palabologna

Soliti undici convocati per la gara che attende il Sarzana Basket sabato 10/11, ore 18.30 al Palabologna sarzanese, contro quell’Aurora Chiavari che coach Gabriele Ricci teme perché contro le squadre piuttosto pericolanti c’è sempre un rischio di deconcentrazione: <Mentre contro di noi – aggiunge il tecnico – tutti danno sempre e comunque il massimo>.

Si tratta dunque di Albanesi, Bencaster, Casini, Dell’ Innocenti, Ferrari, Fracassini, Palac, Paulauskas, Pizzanelli e Tesconi.

Soddisfatto ad ogni modo “mister Gabry”, nel frattempo, del successo a Santa Margherita Ligure contro un Tigullio che (pur sempre in svantaggio) ha tenuto i biancoverdi sotto pressione sino alla fine…e non solo per via di quella macchina da canestri che nella prima metà del match è stato Ouandie.

Si gioca per la 6.a giornata del campionato di Serie C Silver ligure e arbitrano Stefano Oro di Genova e Gabriele Rigato di Rapallo.

Queste infine le altre partite in programma nel turno; Ospedaletti-Tarros La Spezia, Pegli-Azimut Vado Ligure, Pro Recco-Cus Genova e Sestri P.-Tigullio.

(Nella foto il capitano Simone Dell’ Innocenti).