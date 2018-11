Pallavolo, il Lunezia Volley nel tempio della capolista

Due assenze nel Lunezia Volley atteso sabato 11/12, ore 21 al Palasport di Carcare-Sv, dall’Acqua Minerale di Calizzano prima in classifica in Serie C ligure femminile insieme al Volare Genova.

Nella partita con l’Amadeo San Remo di sabato scorso infatti, Serena Bernardini s’è rotta il menisco (l’ala ne avrà probabilmente per un po’ e non è escluso che a rimedio venga chiamata a rinforzo qualcuno dal settore giovanile o dalla 2.a squadra di Serie D…meno probabili rinforzi da fuori) e dentro dunque di banda Matilde Canossa, senza scordarsi di Nicole Papa; ancora indisponibile pure il palleggiatore di riserva, tuttora alle prese con la distorsione alla caviglia, Desiré D’ Arcangelo.

Arbitrano Francesco Rovere e Valter Pagliero. La squadra parte a metà pomeriggio dalle parti della Ipercoop sarzanese.

Queste infine le altre gare in programma in quella che, in Serie C ligure femminile, è la 4.a giornata: Acli Santa Sabina Ge-Admo Lavagna, Amadeo San Remo-Virtus Sestri, Maurina Strescino Imperia-Albenga, Tigullio Project-Autorev La Spezia, Vgp Genova-Cffs Cogoleto e Volley Volare-Gabbiano Andora.

(Nella foto Serena Bernardini).