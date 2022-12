Basket – Alla Landini il derby col Follo

Lerici – Con ogni probabilità non ci speravano neanche loro, forse gli sembrava d’aver già fatto tanto a perdere con tutti gli onori a Chiavari, con quell’Aurora adesso capolista unica…eppure i biancorossi della Gino Landini Lerici hanno sfoderato in un gremito Palabiagini addirittura una vittoria contro quel Follo (al di là del fatto che si trattava del derby provinciale) allora co-capoclassifica.

Successo interno d’un punto, per 76-75, ma sembrava qualcosa d’impensabile sino alla palla a due e senza contare che i “landiniani” sono stati a lungo in vantaggio anche molto più di nettamente. A proposito 19-19, 32-23, 15-19 e 10-14 i parziali.

E poi mister Marco Pedrini ha una spiegazione: <Da Chiavari i ragazzi hanno cominciato a giocare come una squadra – afferma l’allenatore lericino – e ad aiutarsi come tale, solo che contro l’Aurora l’affermazione non è arrivata, mentre questa volta sì. Per il resto poco da dire, i miei ragazzi sono stati encomiabili tanto in attacco quanto in difesa, al di là di quel black-out nel terzo quarto costatoci quindici punti. Sono molto soddisfatto nonché certo che, continuando con questa intensità e questo spirito, ci toglieremo parecchie soddisfazioni>.

Questi per la cronaca i punteggi individuali della Landini; Travaglio 0, Converso 10, Coari 15, Tripodi 13, Santacroce 5, Giananti 4, Hakmo 0, Popolo 3, Giambrocono 14, Spadoni 6, De Ferrari 4, Rocchi 2.

Infine a seguire quelli che sono stati gli altri “score” in quella che in Serie D ligure era la 2.a giornata del girone di ritorno e più in generale il nono turno.

Bvc San Remo-Aurora 65-96, New Basket Ponente-Valpetronio 80-59, Ospedaletti-Villaggio 65-49.

Per concludere di seguito la classifica che ne deriva

Aurora Chiavari punti 14, New Basket Ponente 13, Follo 12, Ospedaletti 10, Valpetronio e Villaggio 8, G. Landini 4, Bvc San Remo 0.

Nella foto un momento del match