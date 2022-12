Pallanuoto – Prima vittoria del Lerici

Lerici – Prima vittoria per il Lerici Sport nel Girone 2 del campionato nazionale di pallanuoto di Serie B (maschile). Scatenato con quattro gol 4 G. Telara. Ad esprimersi però a fine gara è il capitano Riccardo Virdis: <Siamo scesi in acqua molto consapevoli fin dall’inizio di dover rimediare al mancato successo contro la Libertas Rari Nantes Perugia nella giornata d’esordio e questi 3 punti, colti contro una squadra assai organizzata come quella umbra sono senza dubbio importanti; poi non ci sono dubbi che dobbiamo ulteriormente migliorare e che la strada è ancora lunga…>.

A seguire infine gli altri risultati in quella che era la seconda giornata.

Libertas Rari Nantes Perugia – San Giorgio Wp 8-5, Pol. Delta – Cn Marina di Carrara 7-5, Aragno Rivarolesi – Osimo Pirates Wp 9-7, Sea Sub Modena-Rn Roma V. Nova 7-6.

Per concludere di seguito la classifica che ne deriva.

Pol. Delta e Aragno Rivarolesi punti 6, Lerici Sport e Rari Nantes Perugia 4, Sea Sub Modena e Osimo Pirates Wp 3, Rapallo Nuoto e Cn Marina Carrara 1, San Giorgio e Rn Roma Vis Nova 0.

Tabellino.

RAPALLO – LERICI 9 – 11

PARZIALI: 1-2 / 2-2 / 2-4 / 4-3.

RAPALLO: Serra 0, Federici 1, Grasso 0, Garau 1, Broli 0, Sgherri 1, Capurro 0, Sesta 0, Benenuto M. 3, Brolis 0, Benvenuto R. 0, Rollandi 0, Stella 2.

LERICI SPORT: Di Donna 0, Giusti 0, Telara 4, Iaci 0, Avvenente 0, Virdis 2, Italiani 0, Gatti 2, Pietra 0, Bonomo 1, Gardella 0, Tamburini 2, Vangi 0.

ARBITRO: Pusineri.