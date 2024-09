Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum donano 148mila euro al Gaslini

Per il progetto Accogliere oltre che curare

Consegna della donazione per il progetto di accoglienza

Martedì 10 settembre, Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum hanno ufficialmente donato quasi 148mila euro all’Istituto Gaslini tramite Gaslininsieme Ets per il progetto “Accogliere oltre che curare”. La consegna dell’importante somma, parte dell’iniziativa “Piccoli grandi sogni”, è avvenuta per mano della vicepresidente della banca, Sara Doris.

Supporto a 400 famiglie di bambini ricoverati

La donazione sosterrà circa 400 famiglie di bambini in cura presso l’ospedale pediatrico di Genova, offrendo loro il supporto economico necessario per restare vicini ai propri figli durante il ricovero. Alla cerimonia hanno partecipato Renato Botti, direttore generale dell’Istituto G. Gaslini, Anna Zanuttini, segretario generale di Gaslininsieme Ets, e Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum e presidente di Fondazione Mediolanum.

Dichiarazioni delle autorità coinvolte

Renato Botti ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto: «Grazie a questa collaborazione, nel 2024 saremo in grado di accogliere e supportare circa 400 famiglie, permettendo loro di stare vicini ai bambini durante il periodo di degenza».

Anna Zanuttini ha sottolineato l’importanza del progetto: «Ogni anno il nostro Sportello Ospitalità e Servizio Sociale gestisce circa 1200 accessi di famiglie provenienti da tutta Italia e da oltre 60 Paesi del mondo. La donazione di Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum ci aiuterà a fornire il sostegno necessario a molte di queste famiglie».

Sara Doris ha aggiunto: «Questa donazione è il risultato di azioni sinergiche tra la banca, i clienti e la Fondazione Mediolanum. Siamo onorati di poter contribuire al progetto di cura e accoglienza per garantire assistenza ai piccoli pazienti e ospitalità alle loro famiglie».

Progetto benefico “Piccoli grandi sogni”

La donazione rientra nel progetto benefico “Piccoli grandi sogni” di Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum, a favore di tre ospedali pediatrici italiani. Oltre all’Istituto Gaslini di Genova, sono coinvolti l’Associazione A.B.C. del Burlo Garofolo di Trieste e la Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli.

Impegno dei clienti Mediolanum

I clienti di Banca Mediolanum hanno partecipato all’iniziativa sottoscrivendo prodotti bancari solidali tra ottobre e dicembre 2023, contribuendo alla raccolta fondi. Grazie a questo impegno, sono stati raccolti 441.319 euro, che Fondazione Mediolanum ha devoluto, in parti uguali, agli ospedali coinvolti per sostenere i minori in cura.

Gaslininsieme Ets: missione e obiettivi

Gaslininsieme Ets è una fondazione nata per supportare l’Istituto Giannina Gaslini attraverso attività di fundraising finalizzate a migliorare l’assistenza, la ricerca scientifica e le strutture ospedaliere. La sua missione è diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per il fundraising, promuovendo l’innovazione sociale e il sostegno alle famiglie dei bambini in cura.

Fondazione Mediolanum: impegno per l’infanzia

Fondazione Mediolanum, nata nel 2001, si dedica a progetti per l’infanzia in condizione di disagio in Italia e nel mondo. Dal 2005 ha sostenuto 1.247 progetti e aiutato oltre 221.000 bambini, con l’obiettivo di raggiungere 300.000 ragazzi entro il 2030.