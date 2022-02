DBR Banca Carige: DBRS pone rating under review con effetti positivi.

Morningstar ha posto i rating del gruppo Banca Carige “under review with positive implications”. (in fase di revisione con implicazioni positive), L’azione di DBRS (Credit Rating Agency, CRA) si inquadra nell’aspettativa di un miglioramento dei rating della banca ligure.

Questi miglioramenti riflettono l’impatto positivo derivante dall’entrare di Carige far parte del Gruppo BPER Banca. Questo gruppo di banche è candidato a diventare il quarto gruppo bancario italiano quando, fatte salve le necessarie approvazioni delle Autorità di Vigilanza.

L’azionista di riferimento di Banca Carige, il FITD, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, insieme allo Schema Volontario di Intervento del FITD cederà la propria partecipazione al Gruppo emiliano. Nel caso l’acquisizione non si finalizzasse, DBRS chiarisce che, i rating della Banca tornerebbero ad avere un trend stabile.

DBRS Morningstar è un’agenzia globale di rating del credito (Credit Rating Agency, CRA) fondata nel 1976 a Toronto (originariamente nota con il nome di Dominion Bond Rating Service). DBRS è stata acquisita dalla società di servizi finanziari globali Morningstar, Inc., el 2019 per un ammontare di ca. 700 milioni di dollari. Le attività di DBRS, in seguito all’acquisizione, sono state integrate in Morningstar Credit Ratings; il settore di rating del credito di Morningstar Inc., dando vita a DBRS Morningstar.

DBRS Morningstar ha sedi a Toronto, New York, Chicago, Londra, Francoforte e Madrid ed è la quarta agenzia di valutazione in termini di quota di mercato globale, quota corrispondente a circa il 2% – 3% del totale. DBRS Morningstar è composta da quattro società affiliate, rispettivamente: DBRS Limited, DBRS, Inc., DBRS Ratings Limited e DBRS Ratings GmbH.