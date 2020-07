Avvicendamento all’Idrografico della Marina

Lunedì 20 luglio, presso forte San Giorgio a Genova, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento del Direttore

Lunedì 20 luglio 2020 alle ore 12.00, presso la storica sede dell’Istituto Idrografico della Marina all’interno del Forte San Giorgio a Genova, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento del Direttore tra il contrammiraglio Luigi Sinapi e il contrammiraglio Massimiliano Nannini.

Il passaggio di consegne avverrà davanti a una ridotta rappresentanza militare e civile del personale dipendente, ospiti, autorità regionali e cittadine, nel rispetto delle norme governative legate alla prevenzione della diffusione del COVID -19.

L’ammiraglio Luigi Sinapi lascia l’incarico dopo quasi cinque anni di direzione durante i quali l’Istituto Idrografico si è distinto in ambito nazionale ed internazionale per numerose attività tra le quali: il lancio del programma di ricerca in Artico denominato “High North”, quest’anno giunto alla sua quarta campagna; lo sviluppo di attività bilaterali e di capacity building con numerosi Paesi; l’innovazione nei processi produttivi per garantire in ogni condizione la produzione e l’aggiornamento dei documenti nautici e la sicurezza della navigazione civile e militare; l’attiva partecipazione ai lavori dell’International Hydrographic Organization.

Il contrammiraglio Massimiliano Nannini assume la direzione dell’Istituto Idrografico, Organo Cartografico dello Stato e Ente di eccellenza della Difesa, che dal 1872 garantisce a tutti i naviganti dei mari nazionali, e non solo, la documentazione nautica ufficiale ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.