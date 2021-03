Aveva rapinato frati di un convento, siciliano arrestato dalla Polfer a Sanremo

Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polfer di Sanremo, nel corso dei consueti controlli effettuati in ambito ferroviario, hanno arrestato un 37enne originario di Enna ma da tempo senza fissa dimora e gravitante in Liguria, in quanto raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa una settimana fa dal Tribunale di Genova.

L’uomo era già attenzionato dalla Polizia Ferroviaria in quanto autore di condotte moleste nelle stazioni del Ponente ligure, tanto che il Posto Polfer di Savona aveva chiesto ed ottenuto dal Questore della città della Torretta l’emissione di Daspo urbano a suo carico.

L’ultimo controllo si è rivelato fatale per l’uomo: questi, infatti, lo scorso febbraio era stato arrestato Polizia per aver tentato una rapina nei confronti di un convento nella zona di Voltri, tra l’altro interrompendo una funzione religiosa in corso.

Al frate: O mi dai 100 euro o ti faccio esplodere la chiesa, siciliano arrestato

Per questo la Procura della Repubblica di Genova aveva chiesto l’emissione della misura cautelare del divieto di soggiorno nel capoluogo ligure, ma l’uomo era stato nuovamente sorpreso dopo qualche giorno a Genova, ancora davanti ad una chiesa. E’ quindi scattato l’aggravamento della misura con la conseguente richiesta di custodia in carcere.

Terminati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.