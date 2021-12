Questa mattina i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in soccorso di un uomo che, per recuperare il proprio cane, è scivolato in una scarpata lungo il fiume ad Avegno alta e non riusciva più a risalire.

I vigili del fuoco hanno dovuto approntare quella che definiscono “una manovra di calata e recupero di derivazione alpinistica”: scesi nella scarpata sono così riusciti a recuperare e portare in salvo sia l’uomo, incolume, che il cane.