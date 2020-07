Autostrade, Toti: tanto rumore per nulla. Ora lo Stato entra con soci privati: i Benetton

“Autostrade, tanto rumore per nulla. Anzi, molto peggio, rumore a spese degli italiani. Non solo non si sono ritirate le concessioni ma ora lo Stato entra con i soci privati (i tanto odiati Benetton) in Aspi”.

Lo ha dichiarato stamane il governatore ligure Giovanni Toti, dopo che la scorsa notte si è svolta la riunione del Consiglio dei ministri sul caso autostrade.

“Cosa vuol dire? Che oltre a stare in coda gli italiani, e soprattutto i liguri – ha aggiunto Toti – pagheranno pure il conto dei cantieri con i loro risparmi e le loro tasse.

E magari, sia pur ridotto, ai soci andrà anche un risarcimento.

Il gioco non cambia, le regole neppure: cambia solo che ci costa qualcosa. E non poco credo.

Intanto qui anche stamani siamo in coda, a senso unico alternato”.