Autostrade: sciopero casellanti nel weekend, rischio disagi

Sciopero ai caselli autostradali nel fine settimana. Per questo esodo estivo sono previsti bollini neri e rossi per il traffico. La contrattazione per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle autostrade e dei trafori non hanno portato ad un accordo tra le parti.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti hanno confermato lo sciopero proclamato per il 4 e 5 agosto dei casellanti delle autostrade. Ecco gli orari dello sciopero:

Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5 si fermeranno gli addetti all’esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero. Sciopero del personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto.

Nelle barriere di transito dovrebbero restare aperti solo i varchi Telepass e quelli che prevedono il pagamento con altri dispositivi come carte prepagate o con casse automatiche. La chiusura degli altri caselli non preclude l’obbligo del pagamento del pedaggio.

Chi non dispone infatti di strumento di pagamento diverso dai contanti, può transitare nei varchi aperti sia in entrata che in uscita e riceverà una comunicazione di mancato pagamento a domicilio da sanare nelle modalità indicate.ABov