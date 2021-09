Autostrade, Salvini a Genova: se non Toti ok commissario Rixi

“Se fa il commissario Toti o Superman per me e’ lo stesso. E se non fosse Giovanni Toti, vedo bene Edoardo Rixi“.

Lo ha dichiarato oggi pomeriggio il leader della Lega Matteo Salvini, intervendo al gazebo della Lega per il referendum sulla Giustizia in piazza Rossetti a Genova, in merito alla possibilita’ che il governatore Giovanni Toti venga nominato commissario di Governo per i lavori di messa in sicurezza del nodo autostradale ligure.

“I poteri straordinari a Genova hanno funzionato – ha detto Salvini – A me basta che il 2022 sia l’anno di partenza dei lavori della Gronda e che finisca questa controversia che dura da anni fra Autostrade, Governo, Cassa depositi e prestititi, per rispetto dei genovesi”.

“Nel governo che verra’, perche’ torneremo a votare – ha aggiunto Salvini – ho l’ambizione che la Lega guidi un centrodestra omogeneo e compatto di Governo.

Edoardo Rixi tornera’ ad occuparsi di infrastrutture, di trasporti, di autostrade del mare e mi piacerebbe che non lo facesse piu’ da vice ministro, ma salendo di un gradino”.