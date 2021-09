Salvini a Genova: Bucci ha fatto lavoro enorme, vorrei continuasse

“Io penso che il sindaco Marco Bucci, scelto dalla Lega in tempi non sospetti come candidato civico, abbia fatto un lavoro enorme e vorrei che continuasse a farlo.

Non sono in esperto in cavilli o burocrazia, però se Genova è quello che è, se il ponte è rinato, se tanti genovesi hanno ritrovato speranza è grazie al lavoro del Comune e di Marco”.

Lo ha dichiarato oggi il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto in piazza Rossetti al gazebo per il referendum sulla Giustizia dopo avere visitato il Salone Nautico di Genova.

Il numero uno del Carroccio ha risposto così in merito a una nuova candidatura di Bucci alle prossime elezioni amministrative e all’eventuale incompatibilità con l’incarico di commissario per le Autostrade.

