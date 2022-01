Autostrade per l’Italia, in Liguria tornano i pedaggi a tariffe piene

Cantieri riprogrammati nel mese di febbraio. L’uso del cashback

Dalle 00.00 di questa sera, primo febbraio 2022, tornano i pedaggi a tariffa piena su tutte le autostrade della Liguria.

Dal 1 al 31 gennaio è stato effettuato lo sconto del 50% sul pedaggio riguardava i percorsi con origine e destinazione tra i caselli di Ovada, Masone, Savona, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Pra’, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto, Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo.

Il rinvio della tariffa piena è stata di un solo mese e dovrebbe essere servito per far conoscere ai liguri il sistema del cashback di Autostrade per l’Italia che prevede rimborsi in base ai ritardi causati dai cantieri.

Ora dalla mezzanotte il prezzo delle tratte sarà a pieno costo anche se diversi cantieri sono stati riprogrammati proprio nel mese di febbraio.

Pedaggi autostrade, l’utilizzo del caskback

Si potrà però utilizzare il cashback, con l’utilizzo dell’app Free To X per ottenere possibili rimborsi compresi tra il 15% e il 100% del pedaggio a partire da 15 minuti di ritardo dovuto a cantieri per lavori esclusivamente sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia.

Non mancano, però, le polemiche e le critiche con il cashback che viene definito “misura tampone” e una “non soluzione”.

“Autostrade per l’Italia torna a incassare, con 10 anni di anticipo, i soldi dei pedaggi sulla A10, per un servizio a metà, con rallentamenti e incolonnamenti all’ordine del giorno, attacca il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Liguria Luca Garibaldi. Il sistema delle esenzioni sulle aree interessate dai cantieri deve continuare.”

I cantieri autostradali intorno a Genova

A10. Nella prima settimana di febbraio ci sarà uno scambio di carreggiata sulla A10 tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia per gli interventi nella galleria Ranco.

A7. Dal 4 all’8 febbraio, e per un eventuale ulteriore weekend, in relazione all’avanzamento del cronoprogramma, sono previsti lavori sul viadotto Rio Torbella tra l’allacciamento A7/A12 e l’allacciamento A7/A10 in direzione Genova, con una riduzione di carreggiata.

A10. Previsti i lavori nella galleria di Pra’, con la chiusura del tratto Genova Pegli – Genova Pra’ nel weekend del 12 e 13 febbraio. Nei weekend del 19 e 20 febbraio, 26 e 27 febbraio, 5 e 6 marzo (dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì).

Allacciamento tra A26 sud e la A10. Chiusura nei weekend del 19 e 20 febbraio, 26 e 27 febbraio, 5 e 6 marzo (dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì) per i lavori alla galleria Madonna delle Grazie III.

Per questo chi proviene dalla A26 diretto a Genova dovrà dirigersi verso Arenzano, uscire e rientrare ad Arenzano per poi proseguire sulla A10 verso il capoluogo.