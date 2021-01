Autostrade Liguria | Ancora code di prima mattina, le chiusure

Ancora code di prima mattina sulle autostrade della Liguria.

In quella che è la terza giornata di chiusura di un tratto in A12 e la prima per l’esenzione del pedaggio da Rapallo a Bolzaneto, di prima mattina la coda tra Genova Est e il bivio con la A7 raggiungeva i 3 chilometri, con ripercussioni sulla A7, all’altezza di Bolzaneto, per la deviazione obbligatoria dei veicoli diretti a Genova Ovest o in A10 dalla A12.

Code anche sulla A26, tra Ovada e Masone in direzione Voltri, sempre per la presenza di cantieri.

Ecco le chiusure

Sulla A12 Genova-Sestri Levante è chiuso l’allacciamento A12 ovest/A7 sud.

Chi percorrendo la A12 è diretto a Genova Ovest oppure in A10 sarà obbligatoriamente deviato sulla A7 in direzione Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto da cui rientrare in direzione di Genova o, in alternativa, raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria.

Per i soli veicoli leggeri è possibile uscire alla stazione di Genova est lungo la stessa A12 e raggiungere il capoluogo ligure tramite viabilità ordinaria.

Chiusa anche la stazione di Lavagna in uscita da Livorno e in entrata per Genova; in alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Chiavari

Il traffico sulla rete autostradale in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do