Autostrade Liguria | Altra mattinata di delirio per il traffico

Ritardi sulle riaperture con ripercussioni sulla viabilità cittadina

Nuova mattinata di delirio per le autostrade della Liguria con disagi e ritardi per chi viaggia sulla rete autostradale.

Il problema principale è stato sulla A7 per la riapertura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Ovest verso Genova.

In un primo momento la riaperturta del tratto era prevista per le ore 7, poi è slittata alle ore 8, con la riapertura che è avvenuta poco dopo le 8,30.

Immediata la formazione di code in direzione Genova Est e al casello in entrata e uscita a causa del senso unico alternato con ripercussioni sulla viabilità ordinaria soprattutto a Staglieno.

Sulla A12 è slittata, alle 7, la riapertura del tratto compreso tra Sestri Levante e Rapallo verso Genova.

In città ancora code nel ponente a causa del perdurare dell’impossibilità di uscirte a Pegli e Pra’ dalla

Sempre chiuse sulla A10 le uscite di Pegli e Pra’ con ripercussioni sulla viabilità ordinaria cittadina.

Ecco le chiusure attuali:

A7 Serravalle-Genova, la stazione di Bufala è chiusa in entrata verso Milano.

A7 Serravalle-Genova, la stazione di Isola del Cantone è chiusa in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova.

A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, è chiusa in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova.

A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’ è chiusa in uscita per chi proviene da Genova.

A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano è chiusa in entrata verso Savona.

A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure è chiusa in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona.

A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna è chiusa in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova.

A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Chiavari è chiusa in entrata e in uscita.

Il traffico in tempo reale sulla rete autostradale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do