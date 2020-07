Nuova contestazione nei confronti del patron della Sampdoria Massimo Ferrero.

Sono, infatti comparsi in via Ilva e in via Corsica a Genova nei pressi dell’hotel Melia dove Ferrero soggiorna abitualmente, tutta una serie di volantini appesi ai pali delle vie con il volto del presidente dentro un cartello di divieto.

Probabilmente si tratta di alcuni tifosi che hanno avviato una forma di protesta nei confronti di Ferrero per quanto riguarda la Sampdoria.