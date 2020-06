Autostrade liguri | Coda in A7, A10 e A12 fino a 7 km

Autostrade per l’Italia aveva fatto una previsione per traffico sostenuto per i rientri del fine settimana e per le cantierizzazioni che in questo periodo interessano le autostrade liguri.

Oggi domenica 21 giugno, alle 19, sono presenti code e rallentamenti sulla A10, sulla A7 e sulla A12.

In particolare

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 20.2 in direzione Genova, è presente una coda di 7 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Sulla tratta Voltri-Genova al Km 12.6 in direzione Genova, è presente una coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Aeroporto per lavori.

Sulla A7 Milano-Genova al Km 125.8 in direzione Milano, è presente una coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sulla A12 Genova-Livorno al Km 28.4 in direzione Genova e presente una coda di 5 km tra Rapallo e Recco per lavori.