I “Zena Singer” ed i cantautori. Il gruppo musicale-teatrale in concerto il 4 luglio a Pegli.

La scelta di ricordare.

Di ricordare una musica, un mondo musicale che altrimenti rischierebbe di andare perduto.

Ecco la chiave del successo dei Zena Singer, gruppo musicale – e non solo – tra i più seguiti nel variegato panorama genovese.

La band, genovesissima come dice lo stesso nome, si è formata nel 2017, riunendo musicisti di grande esperienza provenienti da generi musicali diversi, come Rock, Pop, Soul & Blues.

I componenti sono il frontman Elio Giuliani (Voce e pianoforte), Luciano Minetti (batteria), Luigi Picardi (chitarra) e Stefano Olivieri (basso), coadiuvati dagli attori Flavia Pareto, Cristina Golesano, Andrea Tobia e Tanny Tacchi che sul palco realizzano un vero e proprio spettacolo teatrale che va a sommarsi ed intersecarsi a quello musicale.

– Elio, raccontaci un po la storia dei vostri concerti…

“Ricordo il nostro primo concerto nel 2017 – esordisce il frontman del gruppo – con tutti i posti esauriti, alla Vetta di Pegli; lì abbiamo capito che finalmente si stava concretizzando un qualcosa di nuovo, di originale che nessuno aveva portato sul palcoscenico.

Da allora siamo andati in crescendo, calcando palcoscenici sempre più importanti. Ricordiamo con emozione lo spettacolo al Palazzo Ducale per raccogliere fondi a favore delle vittime del ponte Morandi, poi quelli al Teatro Stradanuova di Palazzo Rosso, ed ancora a Palazzo Lomellino, Teatro del Ponente, Santa Margherita, per poi uscire dalla nostra Liguria per esibirci a teatri di Frabosa, Milano, Torino… E la soddisfazione di avere tutti i posti disponibili esauriti”.

I Zena Singer vantano, in soli due anni, ben 70 concerti e 2 CD all’attivo. Torniamo ad oggi.

“Il 2020 per noi – spiega Giuliani, nella vita di tutti i giorni Medico – come per tanti, è stato particolare, visto che praticamente tutte le serate sono state annullate a causa del Covid-19. Negli anni scorsi abbiamo portato in giro per l’Italia uno spettacolo basato sulla storia della scuola della canzone genovese, che ha formato cantautori del calibro di Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Gino Paoli e Bruno Lauzi; una scuola che ha condizionato positivamente la storia della musica italiana”.

– Ed il pubblico come reagisce?

“Direi benissimo – conferma Giuliani (nella foto) – perché il binomio teatro-canzone è praticamente scomparso dopo l’era Giorgio Gaber; noi proponiamo al pubblico uno spettacolo particolare, che sta proprio a metà. Mi spiego: i tre attori, ai quali siamo particolarmente legati e fanno parte a pieno titolo dei Zena Singer, ad ogni canzone spiegano il significato della stessa. Non è banale, perchè spesso si ascolta distrattamente ciò che viene cantato. E qui entrano in scena Flavia, Cristina, Andrea e Tanny, che raccontano la canzone e la inquadrano, se necessario, in una determinata epoca; questo è molto apprezzato dal pubblico che viene ad ascoltarci. Insomma, cantiamo il presente con le canzoni del passato. Per noi portare in giro per l’Italia le canzoni di grandi artisti genovesi è un tributo nei loro confronti dovuto, e per noi piacevole. E’ una emozione fortissima vedere persone che a fine concerto hanno gli occhi lucidi per la commozione. Evidentemente abbiamo smosso e tirato fuori qualcosa di piacevole dal loro animo”.

Una cosa della quale i Zena Singer vanno orgogliosi: “La nostra musica è suonata al 100% dal vivo, senza l’uso di basi musicali”.

Anche questo fatto è una garanzia.

Un ricordo è rimasto nel cuore di Elio: “Si, una coppia di sui 70 anni al termine dello spettacolo sono venuti a cercarci dietro le quinte, e mi hanno stretto la mano dicendomi “grazie Maestro per Lei ed il suo gruppo stasera avete fatto rivivere a me e mia moglie la storia della nostra vita…Vi seguiremo sempre”. Una soddisfazione impagabile”.

-Tornando al presente, quindi stagione quella del 2020 che si salta?

Neanche per idea! Il gruppo si è preparato scrupolosamente per tutto l’inverno e la primavera, ed ecco che con la “fase 3” i Zena Singer tornano prepotentemente alla ribalta.

L’appuntamento è fissato per il 4 luglio, un sabato, a Genova Pegli, presso lo Sporting Club di Via Lorenzini. Il titolo dello spettacolo – non poteva essere altrimenti – è “Cantautori in concerto”.

E’ certo che anche in questo caso il gruppo farà sold-out.

Si è però ancora in tempo per prenotare allo 010.6973387.

Invece il contatto diretto con il gruppo si ha digitando il numero 333.6390910 o consultando la loro ricca pagina facebook.

Insomma…. Zena Singer: basta la parola!

Franco Ricciardi