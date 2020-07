Auto si ribalta a Bottagna, giovane esce da solo dal mezzo

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti questa notte lungo la strada provinciale SP 330 in località Bottagna, nel comune di Vezzano, per un incidente stradale.

Un ragazzo era alla guida della propria auto in direzione Ceparana quando, per cause non ancora accertate, ne ha perso il controllo andandosi a ribaltare.

Il ragazzo è uscito autonomamente dalla macchina ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e a riposizionarla sulle ruote, così da consentire al carro attrezzi di rimuoverla.

Sul posto anche il 118 ed i Carabinieri per i rilevamenti del caso.