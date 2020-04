Fiamme scatenate da un possibile corto circuito

Savona. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi per un’auto in fiamme in corso Colombo non lontano dalla piscina comunale.

E’ stato il denso fumo provenire dalla zona ad allarmare i residenti che hanno avvertito il 115. Una squadra del comando provinciale dei pompieri è intervenuto sul posto.

Una volta domate le fiamme ha messo in sicurezza tutta l’area. E’ probabile che le fiamme siano state originate da un corto circuito.