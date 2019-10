Auto esce di strada al Righi, conducente illesa

La scorsa notte, alle 2 e mezza circa, la squadra di Genova Est è intervenuta in via Carso sulla strada per il Righi per un incidente stradale.

Un’auto, percorrendo la via in salita, è uscita di strada.

Il conducente, una donna ed unica persona a bordo, è rimasta illesa ed è uscita autonomamente dalla vettura.

I vigili hanno messo in sicurezza il mezzo riportandolo sulla carreggiata utilizzando un argano meccanico.

Per liberare la macchina incastrata, si è reso necessario tagliare alcuni alberelli.

Sul posto è intervenuta la polizia locale. Da indiscrezioni sembra che la donna avesse un tasso alcolemico superiore al consentito.