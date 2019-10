Caput Mundi in Accademia, mercoledì 16 ottobre alle 18.30 al Museo della Ligustica il primo appuntamento dei nuovi eventi

Mercoledì 16 ottobre alle ore 18.30 riprendono gli eventi al Museo dell’Accademia Ligustica con Caput mundi: 3 nuovi appuntamenti multidisciplinari tra Arte, Musica, Storia, Letteratura, Architettura e degustazioni per capire quanto il centro del mondo sia un concetto relativo.

L’appuntamento del prossimo mercoledì è Cina in corsa a cui seguiranno Freedom USA e Teatro Nazionale Europa, tre occasioni il cui obiettivo è di indagare quali sono gli elementi culturali che hanno generato l’ascesa e determinato il predominio di alcune popolazioni sul resto mondo.

Sarà Antonio Lavarello, professore all’Università di Genova e architetto, ad introdurre il tema del costruire, abitare e vivere in Cina.

Il testimone sarà poi ceduto a Sebastiano Cambi, titolare della Casa d’Aste omonima, prima in Europa per le transazioni di arte orientale, che racconterà l’imponente riappropriazione da parte dei Cinesi delle loro opere d’arte più preziose.

Infine un’originale declinazione in Musica del tema con Davide Ferrari, direttore artistico del Festival del mediterraneo e musicoterapeuta.

Il tutto sarà accompagnato da una intrigante degustazione ideata da Federica Dentice e Pietro Mombelloni, chef del laboratorio di cucina Sale e Dede.

Il nuovo programma di autunno offerto dagli Amici dell’Accademia Ligustica prevede una lunga rassegna di eventi e di esperienze: dal multidisciplinare Caput Mundi al nuovo ciclo in due appuntamenti Kitsch – piccola antologia del cattivo gusto, non dimenticando il Corso di formazione per i volontari con tre appuntamenti gratuiti dal titolo l’Accademia in tribunale.

Continua infine il lavoro promosso dai volontari dell’Associazione, ad oggi 56, che consentono l’apertura del Museo e della Biblioteca e la catalogazione ragionata del materiale librario.

Un grande lavoro reso possibile grazie al sostegno dei 170 soci e sponsor della Onlus come Casa di Cura Villa Montallegro S.p.a., Ruths S.p.a.e Coop Liguria.

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione delle attività all’interno del Museo è portata avanti dagli Amici dell’Accademia Ligustica Onlus, Associazione che vive del supporto di privati, delle aziende e delle fondazioni che credono nella sopravvivenza e nello sviluppo del Museo dell’Accademia Ligustica, la collezione pubblica più antica della città di Genova.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del museo e su Facebook.

Museo dell’Accademia Ligustica. Largo Pertini 4 (Piazza De Ferrari), 16121 Genova

IL PROGRAMMA

CAPUT MUNDI

Dipinti, musica, letteratura, storia, architettura e degustazione… ci spiegano che il centro del mondo è un concetto relativo

Cina in Corsa

Mercoledì 16 ottobre ore 18.30

Freedom Usa

Mercoledì 6 novembre ore 18.30

Teatro nazionale Europa

Mercoledì 4 dicembre ore 18.30

IL KITSCH

Piccola antologia del cattivo gusto

In collaborazione con Associazione Teatro Carlo Felice

In Architettura e sullo schermo

Mercoledì 23 ottobre ore 18.30

Tra Arredamento, Arte e Musica

Mercoledì 20 novembre ore 18.30

IL CORSO DI FORMAZIONE: L’ACCADEMIA IN

TRIBUNALE

Tre appuntamenti di formazione per i volontari dell’Associazione e per i soci sottoscrittori della formula Soci Plus.

Ladri, falsari e assassini

Mercoledì 9 ottobre ore 18.30

Un Cappuccino disobbediente

Mercoledì 13 novembre ore 18.30

Arte e Potere

Mercoledì 11 dicembre ore 18.30

Il contributo? Il tuo tempo per aiutarci a tenere aperto il Museo

GLI EVENTI PER I SOCI

Ogni mese un appuntamento esclusivo tra palazzi privati, mostre e tour inusuali accompagnati da ciceroni d’eccezione

Le date e i luoghi saranno comunicati ai soci di volta in volta

IL CALENDARIO

OTTOBRE

Mercoledì 9, ore 18.30: Il corso di formazione

Mercoledì 16, ore 18.30: Caput mundi

Mercoledì 23, ore 18.30: Il kitsch

NOVEMBRE

Mercoledì 6, ore 18.30: Caput mundi

Mercoledì 13, ore 18.30: Il corso di formazione

Mercoledì 20, ore 18.30: Il kitsch

DICEMBRE

Mercoledì 4, ore 18.30: Caput mundi

Mercoledì 11, ore 18.30: Il corso di formazione