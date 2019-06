Auto contro muro in via Jori a Rivarolo: quattro feriti, due gravi

Nella notte, intorno alle 3, nella delegazione genovese di Rivarolo si è verificato un grave incidente con un’auto che si è schiantata contro un muro.

Il bilancio è di quattro feriti di cui due ricoverati in gravi condizioni all’ospedale.

Per cause ancora in fase di accertamento una macchina con a bordo quattro persone, all’altezza di via Jori, è andata a schiantarsi contro un muro.

Sul posto sono intervenuti i mezzi sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti, tre uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 30 e 40 anni.

Due sono stati portati in codice giallo all’ospedale Galliera di Genova. Più grave la situazione degli altri due, entrambi trasportati all’ospedale in codice rosso, uno al Galliera e l’altro al San Martino.