Auto contro muro a Rivarolo | Approfondimento

In merito all’incidente di Rivarolo, la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre a Brin, nei pressi del sottopasso, per incidente stradale.

Una vettura, un’Alfa Romeo Mito bianca con 4 ragazzi a bordo, per cause in via di accertamento, è andata a sbattere contro un muro.

Due ragazzi sono usciti autonomamente mentre gli altri 2 sono rimasti bloccati all’interno e sono stati estratti dai pompieri.

Sul posto è giunta la polizia locale e il 118 che ha trasportato i ragazzi all’ospedale. Due in codice rosso e due in giallo.