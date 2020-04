Auguri ai turisti rimasti a casa con un videomessaggio del Sib

Savona. Un videomessaggio del Sib Liguria, Sindacato Balneari, dedicato a a tutte le famiglie che in questo momento sono a casa.

Un modo per far sentire l’abbraccio da parte di tutti i concessionari balneari liguri in un periodo di isolamento forzato e sopratutto in questo weekend pasquale.

Il video spot è stato realizzato da Eccoci Eventi Tgevents Television con la regia di Marco Dottore e le riprese e montaggio a cura di Enzo Antinoro.

Hanno partecipato nel video i rappresentanti dei concessionari balneari Emanuele Schivo, Valeria Bianchi, Davide Ravello. «Il nostro paese, le nostre famiglie, tutti noi stiamo attraversando uno dei momenti più difficili della nostra storia – dice il presidente regionale del Sib Enrico Schiappapietra – Non è facile cercare di esservi vicini nel dolore di questi giorni. Nella speranza di poterci abbracciare presto».