AUDIO I Samp sprecona ed autolesionista, il Venezia ringrazia del punto.

Una buona Sampdoria regala il pari nel finale ad un Venezia volitivo e mai domo.

Troppe le palle gol non andate a buon fine per i blucerchiati, che ci hanno provato con Thoesby per due volte, con Candreva e Quagliarella.

La gara si era messa subito bene per i locali, passati in vantaggio immediatamente con una bella azione finalizzata dall’assistenza di Caputo per Gabbiadini, sempre più bomber.

Qui sotto il commento del Giornalista Roberto Minoliti a fine gara dalla Tribuna Stampa del “Ferraris”: