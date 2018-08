Prestare attenzione, il Municipio VIII Genova Medio Levante comunica che, per domani è divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Rossetti per tutta l’estensione, ed in viale Brigate Partigiane, su ambo i lati, nel tratto compreso tra la via Brigata Fanteria di Genova e la Rotonda 9 novembre 1989.

Il divieto vale per sabato 8/08/2018 dalle ore 07:00 sino a cessate esigenze.