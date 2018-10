In merito allo sciopero generale proclamato per venerdì 26 ottobre prossimo da CUB ed altre sigle sindacali non presenti però in azienda, ATP informa che CUB Trasporti Liguria non ha aderito, per il settore autoferro e appalti autoferro, per non pesare ulteriormente sulla già precaria situazione del trasporto dopo il crollo del ponte Morandi, tenuto anche conto che lo sciopero riguarderà anche il trasporto ferroviario locale.

Il servizio pertanto sarà regolare.