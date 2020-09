Iniziano gli interventi, previsti da Atp, per rimediare alle criticità emerse nei primi giorni di apertura delle scuole, grazie al monitoraggio costante e la compilazione di due report giornalieri sul trasporto pubblico. Tra le novità c’è la creazione di una nuova corsa per gli studenti dell’istituto agrario Marsano di San Colombano Certenoli.

Con l’intervento di Claudio Garbarino, consigliere delegato al Trasporto di Città Metropolitana, gli studenti possono usufruire di un mezzo che parte alle ore 12.40 e prosegue per Caperana, Lavagna piazza Cordeviola e arriva in stazione a Chiavari dove trova la coincidenza con linea 98 e treni di ferrovie dello Stato. Tra le situazioni monitorate sul servizio scolastico nel Comune di Moneglia si sta valutando la trasformazione in servizio a corsa promiscua; è però un passaggio delicato per non danneggiare studenti di scuola secondaria di secondo grado.

A Sestri Levante il servizio scolastico inizierà il 28 settembre 2020 mentre quello offerto al Comune di Casarza Ligure è iniziato regolarmente, ma a causa dei carichi rispetto alle norme “anti covid” il servizio stesso è passato da “promiscuo” a “dedicato” e ciò ha obbligato l’Azienda a far intervenire, per le linee locali di Casarza Ligure, il servizio a chiamata ATP definito “Chiamailbus”.

Per Carasco e Chiavari è attivato un servizio di steward dedicato allo smistamento passeggeri per linea. Problemi a Chiavari dove da due giorni vengono spostate le corse aggiuntive (oltre dieci autobus a disposizione) a causa dell’uscita congiunta di oltre 500 alunni, dai vari plessi di piazza Nassiriya a Chiavari, alle ore 11.15; una situazione che si ripete poi alle 12.15 con gravi ripercussioni anche al trasporto su rotaia.

Sulle linee per e dalla Val d’Aveto sono in corso varie soluzioni alle problematiche del servizio scolastico dedicato nel Comune di Borzonasca: pesa sul servizio, in quanto obbliga l’Azienda ad un utilizzo di mezzi a minor capienza, la limitazione viaria a 7,5 tonnellate sulla strada statale 586 in località Farfanosa (Comune di Rezzoaglio).

I primi dati sui carichi nei comprensori di Rapallo, Colle Caprile-Golfo Paradiso, Cogoleto, i carichi in uscita da scuola sono ridotti al 40% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Il carico, rilevato dai nostri agenti di Polizia Amministrativa solitamente impiegati al contrasto all’evasione e solo eccezionalmente usati come steward per il contrasto degli assembramenti, non ha rilevato un carico superiore alla percentuale consentita.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine, il nostro personale, soprattutto quello ausiliario rispetto al viaggiante, almeno 12 agenti / giorno, altro non può fare che sollecitarne l’utilizzo.ABov