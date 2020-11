E’ stato firmato il protocollo operativo per il trasporto pubblico locale elettrico tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino. Per l’operazione e la progettazione sono stati stanziati 110 mila euro.

Ci sarà una linea totalmente elettrica nel Tigullio Occidentale, capace di trasportare residenti e turisti lungo il percorso tra Rapallo e Santa Margherita. Questo è l’obiettivo di Atp e di Amt, partner in questa operazioni. Nelle scorse settimane è stato firmato il protocollo operativo tra Città Metropolitana, i tre Comuni interessati e Atp Esercizio, nel quale si afferma che le parti contraenti:

«Intendono stabilire un rapporto di collaborazione, ai fini del coordinamento degli aspetti di rispettiva competenza, nell’ambito del processo di affidamento, redazione, verifica/validazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento “Mobilità pubblica nel Tigullio occidentale: navetta Rapallo – Santa Margherita Ligure – Portofino”.

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un sistema integrato di TPL elettrico di collegamento tra Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, con un valore di modello sperimentale di forte valenza, anche simbolica, in ragione del contesto di elevato pregio ambientale e interesse turistico a livello nazionale e internazionale in cui si inserisce – si legge nelle note del protocollo operativo – il progetto è finalizzato a ridurre l’impatto sulle aree urbane del Tigullio occidentale in termini di congestione e inquinamento provocato da auto private e pullman turistici diretti verso Santa Margherita Ligure e Portofino».

Inoltre, qualche giorno fa Città Metropolitana ha stanziato 110.000 euro, che serviranno alla fondamentale fase di progettazione esecutiva. A occuparsi dell’iter di questo importante asset sarà Roberto Rolandelli, attuale direttore d’esercizio di Atp. «Già nell’aprile del 2019 avevamo apertamente parlato dell’obiettivo di elettrificare la linea 82, che è la più frequentata in assoluto – dice Claudio Garbarino, consigliere delegato ai trasporti di Città Metropolitana –

adesso si passa a una fase più operativa, con la progettazione finanziata dal nostro Ente. Così come è fondamentale che Atp e Amt approfondiscano la loro capacità di fare squadra anche in questa operazione e in un territorio strategico come il Tigullio e con l’appeal universalmente nota di Portofino». ABov