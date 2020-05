L’Italia non si arrende: martedì 2 giugno Lega in piazza a Genova e in tutta la Liguria

“L’Italia non si arrende, per l’orgoglio italiano”.

Martedì 2 giugno il centrodestra manifesterà anche a Genova, in concomitanza con l’iniziativa unitaria a Roma, dove saranno presenti il leader della Lega Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Alle 10, in largo Pertini a Genova, si terrà il flash mob “L’Italia non si arrende, per l’orgoglio italiano”, in sicurezza, a cui è prevista la partecipazione dei vertici regionali e provinciali della Lega, Fratelli d’Italia, Cambiamo! e Forza Italia.

La Lega, in Liguria, in contemporanea, organizzerà analoghe iniziative anche a Chiavari in piazza Mazzini, a Savona in piazza Sisto IV, a Imperia in piazza San Giovanni e alla Spezia in piazza Mentana.