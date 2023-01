Atalanta-Spezia, sfida inedita in Coppa Italia

Atalanta e Spezia si sono affrontate 16 volte, considerando tutte le competizioni, ma mai in Coppa Italia; nei 16 incontri tra Serie A e Serie B, i liguri hanno raccolto soltanto un successo, nel torneo cadetto, nel giugno 1931 (7N, 8P). L’Atalanta ha vinto tre delle cinque partite (2N) contro lo Spezia in Serie A, segnando in totale 13 gol; dal 2020/21 la Dea ha ottenuto più vittorie solo contro la Sampdoria (quattro) e realizzato più reti solo al Torino (16) nella massima serie. Lo Spezia ha subito 13 gol contro l’Atalanta in Serie A e solo contro la Lazio (18) ha incassato più reti nella massima serie. Dopo lo 0-0 nel primo incrocio nella massima serie (21 novembre 2020), le successive quattro sfide tra Atalanta e Spezia in Serie A hanno visto segnare in media 4.8 gol a partita.