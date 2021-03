Atalanta-Spezia, Piccoli: ripartire dal buon primo tempo

Subentrato a gara in corso al posto di Nzola, il rientrante Roberto Piccoli ha impiegato pochissimo tempo a lasciare il segno sulla gara, siglando il terzo personale centro in Serie A: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, contro comunque una delle migliori squadre d’Europa. Peccato per il gol subito ad inizio ripresa che forse poteva essere evitato, in ogni caso dovremo ripartire proprio dalla prima frazione, nella quale abbiamo dimostrato di poter impensierire l’Atalanta.

Non è mai facile subentrare a gara in corso, perché prima di entrare nella partita devi sempre rompere il fiato. La cosa importante è quella di entrare con la determinazione giusta, come ci chiede il mister, e bisogna andare al massimo per mettere in difficoltà l’avversario.

Nella prossima sfida, che è molto delicata poiché contro una diretta concorrente per la salvezza, dovremo cercare di ritorvare l’atteggiamento della prima frazione di questa sera, in cui eravamo sul pezzo, cattivi, solidi e compatti, proprio come una squadra unita. Al “Picco” dovremo cercare di imporci perché saranno punti fondamentali”.