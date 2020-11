Atalanta-Spezia, Italiano: dovremo prestare molta attenzione

In casa Spezia è giorno di vigilia e, come di consueto, il tecnico aquilotto Vincenzo Italianoha risposto alle domande della stampa presso la sala conferenza dell’Intels Training Center “Bruno Ferdeghini”:

“Contro l’Atalanta servirà scendere in campo con la massima attenzione, perché affronteremo una delle squadre più talentuose del campionato, che sta stupendo tanto in Italia quanto in Europa: per noi sfidare avversari di questo tipo è motivo di grande orgoglio.

Siamo contenti di avere a disposizione sempre più giocatori, posso dire che in settimana abbiamo lavorato bene; sono felice anche per i nazionali, che hanno disputato ottime gare. Queste sono soddisfazioni per loro ma anche per la nostra società; è bello vederli tornare al campo col sorriso e con entusiasmo, un aspetto che per noi non deve mai mancare.

Siamo ancora all’inizio, le partite giocate sono poche e quindi bisogna non bisogna montarsi la testa: i complimenti fanno piacere, ma devono spingerci a lavorare con ancor più attenzione e intensità; sono orgoglioso per quanto fatto finora, ma al tempo stesso sono consapevole che la strada è davvero ancora lunga e lo Spezia non può permettersi di abbassare la guardia”,