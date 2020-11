Samp-Bologna, Ranieri: concentrati sulla sfida di domenica

«Pensiamo una partita alla volta». Claudio Ranieri non vuole fare il passo più lungo della gamba e chiede ai suoi ragazzi di concentrarsi sul Bologna, senza pensare al derby di Coppa Italia e alle partite che verranno. «Ci aspetta una sfida impegnativa – prosegue -, il Bologna è corto e super aggressivo, noi dobbiamo giocare come sappiamo creandogli problemi. Vedremo cosa ci avrà dato in più o in meno la sosta. Abbiamo potuto allenare di più chi gioca meno, mentre chiaramente non abbiamo potuto farlo con i nazionali. Però siamo contenti di avere tanti ragazzi che giocano per il loro Paese, vuole dire che la rosa è forte e competitiva. Tra l’altro hanno esordito due giovani come Askildsen e Damsgaard: il futuro è davanti a loro».

Formazione. «Dovremo fare a meno di Augello e Tonelli – ricapitola il mister -, ma Regini e Colley faranno benissimo la loro parte. Gabbiadini? Sarà convocato, lo porto in panchina; mentre Candreva e Silva si sono allenati bene. Balde? Spero che possa rientrare a dicembre».