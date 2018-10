Atalanta-Samp, Giampaolo: Vittoria sofferta

Alla vigilia aveva chiesto la miglior Sampdoria, perché sapeva che uscire indenni da Bergamo non sarebbe stato facile.

I blucerchiati hanno risposto presenti, sfoderando una prova maiuscola e accontentando Marco Giampaolo.

«Questa è una vittoria importante – analizza il mister -. La gara è stata difficile, ma siamo stati bravi a restare ordinati nella sofferenza. L’Atalanta è una squadra forte, fisica, ma non abbiamo mai rinunciato a essere noi stessi. La squadra ha saputo offrire una prestazione di lotta e di governo».

Autostima. «Era la prima gara alle 15.00 in questo campionato, faceva caldo ma abbiamo avuto la forza di chiudere in crescendo, voglio complimentarmi con i ragazzi – continua Giampaolo -. Zona-Champions? La classifica la guardiamo soltanto per crescere in autostima, per continuare a migliorare: ho undici nazionali, che ci devono far guardare al futuro con positività e voglia di continuare a crescere».