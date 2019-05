Atalanta-Genoa, Radovanovic: Abbiamo avuto un black out

Pronti a lottare sino all’ultimo secondo dell’ultima partita. I musi lunghi per la sconfitta con l’Atalanta maturata nella ripresa, dopo un primo tempo in cui il Genoa aveva imbrigliato gli avversari, lasciano il posto alla voglia di combattere per centrare l’obiettivo. La squadra è unita. Ivan Radovanovic ha esperienza da vendere per gestire le difficoltà e non sentire oltre misura il peso della pressione.

“Abbiamo pagato il black-out all’inizio del secondo tempo dopo il primo interpretato bene. E’ mancato concretizzare sotto porta. Da questa situazione possiamo uscirne da uomini. Pensiamo a come vincere la prossima magari insieme ai nostri tifosi. Dipende tutto da noi. Siamo consapevoli della situazione. Forse dopo la vittoria con la Juventus inconsciamente avevamo pensato di essere salvi. Sabato con il Cagliari sarà una gara determinante come, con molta probabilità, la trasferta di Firenze”.