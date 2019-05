Atalanta-Genoa, Prandelli: Difficoltà a segnare

Il Genoa ha tirato di più dell’Atalanta. Come era avvenuto con la Roma. Stavolta non è bastato per muovere la classifica. Dopo le parole di incoraggiamento del presidente a tutti a fine partita, mister Prandelli aggiunge positività per commentare il risultato negativo.

“Purtroppo abbiamo perso sicurezze ed equilibrio incassato lo svantaggio. Creiamo opportunità ma facciamo fatica a buttarla dentro, anche se le cose sono migliorate in diversi aspetti nell’ultimo mese. Peccato perché avevamo contenuto bene l’Atalanta prima dell’intervallo. Dispiace per i ragazzi che stanno lavorando tantissimo. La prossima sarà una settimana particolare. Più che gli argomenti tecnici conterà il recupero psicologico per arrivare preparatissimi alla sfida con il Cagliari. Dentro di noi coviamo una grande arrabbiatura da tradurre in campo. Il mio primo compito, nei prossimi giorni, sarà aiutare la squadra a non perdere fiducia”.