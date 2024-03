Asta di Stelle nello Sport, da Vitinha a De Paoli fino alle pallavoliste di Conegliano

Vitinha, De Paoli, Deplano e le pallavoliste di Conegliano sono solo alcune delle stelle che illuminano la terza Asta di Stelle nello Sport, ospitata su www.memorabid.com/stellenellosport.

Si tratta della 19° edizione di questa maratona benefica, un evento che continua a suscitare interesse e partecipazione.

L’Asta benefica è parte di un progetto sostenuto dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova per promuovere lo sport nella regione. Su Memorabid, la prima casa d’aste in Europa dedicata ai memorabilia sportivi, verranno battuti cimeli speciali del calcio nazionale e di vari campioni azzurri. Il patrocinio di Coni, CIP, Sport e Salute e Ussi conferma il supporto a questa iniziativa che sostiene le attività della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, impegnata nell’assistenza alle famiglie con malati terminali o di SLA.

Tra i lotti in asta ci sono le maglie di Vitinha del Genoa, dedicata alla sua mamma in un gesto di solidarietà, e quella di Fabio Depaoli della Sampdoria. Anche Daniele Montevago, in prestito alla Virtus Entella, e Salvatore Esposito dello Spezia Calcio contribuiscono con i loro memorabilia.

Dal mondo del nuoto, arriva la cuffia di Leonardo Deplano, campione nelle distanze brevi dello Stile Libero, con tre medaglie ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi 2021 e un biglietto già staccato per Parigi 2024.

La Pallavolo è ben rappresentata dalle giocatrici della Prosecco DOC Imoco Conegliano, vincitrici della Coppa Italia Frecciarossa, che offrono un pallone firmato in collaborazione con la Lega Serie A.