Ass Amici di Via Napoli, pronto a partire il Centro Estivo per bambini

Piano piano si ritorna alla vita.

E l’Associazione Amici di via Napoli, punto di riferimento per il popoloso quartiere di San Teodoro e del Lagaccio, con sede in Via Bartolomeo Bianco 4 alle spalle del campo sportivo “Ceravolo”, è in prima fila. Per questo è pronta a fare partire anche quest’anno, in collaborazione con l’Asd “Il Paese delle meraviglie”, il “Centro Estivo per bambini”. L’organizzazione prenderà vita il 14 giugno e si concluderà il 10 settembre.

Il Centro estivo per bambini prevede, tra tante iniziative, giochi con la balestra, con l’acqua, pesca alla mosca e hockey.

Inoltre è notizia di questi giorni che per la serie “I giochi di una volta” si terranno corsi di gioco delle bocce, in collaborazione con ANTEAS, Istituto Comprensivo Oregina, Amici della Riunda, Club Pensionati Oregina.

Le lezioni si terranno presso la sede di Via Bartolomeo Bianco dalle 14 alle 16 nei giorni 27 maggio, 3 giugno e 10 giugno, e presso la Bocciofila Club Pensionati di Via Paolo della Cella dalle 14 alle 16 nei giorni 25 maggio, 1 giugno e 8 giugno.

“l’Associazione Amici di Via Napoli” si può contattare, in orario pomeridiano, al numero 350.580.7636, oppure direttamente alla bella sede in Via Bartolomeo Bianco, 4c, come dicevamo proprio alle spalle del campo sportivo del Lagaccio.

Franco Ricciardi