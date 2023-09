Assemblea Generale per l’Unitre Comprensoriale Ingauna

SAVONA. 1 SETT. Anche d’estate, quando i corsi si interrompono, l’Unitre Comprensoriale Ingauna, guidata dal professor Claudio Almanzi, non va in ferie: “Durante l’estate – ci spiega Almanzi- i gruppi di lavoro che si occupano dell’organizzazione dei corsi proseguono per fare in modo che le lezioni inizino il più presto possibile. Si tratta di un certosino impegno per mettere insieme le esigenze dei sessanta docenti che sono impegnati su tre plessi diversi ad Albenga, Borghetto e Ceriale. Durante l’estate inoltre ci riuniamo per programmare tutta la attività dell’anno accademico successivo e organizziamo i lunedì culturali che rappresentano una gradita offerta fra gli appuntamenti estivi tradizionali. Quest’anno fra i relatori abbiamo avuto il professor Gino Rapa, il musicologo e scrittore Giorgio Olmoti, il musicista Davide Geddo, la critica ed esperta d’arte Claudia Andreotta, il professor Mauro Bico, lo scrittore e poeta Fabio Baricalla, il musicista Davide Baglietto”.

Ai lunedì culturali estivi dell’ Unitre partecipano centinaia di cittadini, soci e studenti, con grande interesse non solo da parte degli oltre 400 iscritti all’ Unitre, ma anche da parte dei turisti e dei cittadini provenienti dai centri vicini. Gli appuntamenti del lunedì contribuiscono infatti ad animare le serate estive ingaune.

Ieri pomeriggio si è svolta l’assemblea annuale dei soci del’ Unitre Comprensoriale Ingauna: a Palazzo Oddo è stato approvato il bilancio, sono stati annunciati i nuovi corsi, è stato conferito a Gustavo Ravera il titolo onorifico di Presidente Emerito ed è stata annunciata l’apertura delle iscrizioni il giorno 18 settembre, presso le tre segreterie di Albenga, Borghetto e Ceriale. “L’apertura ufficiale del nuovo anno accademico- conclude Almanzi avverrà il 20 settembre con la presenza in mattinata del noto esperto d’arte Alfonso Sista e la visita pomeridiana al Museo Diocesano Ingauno della mostra “In Coena Domini”, al Piatto Blu ed alla Chiesa Cattedrale di San Michele”.

Nella stessa data, ma alle ore 16, l’esperto d’arte Alfonso Sista, dopo essere stato in mattinata protagonista all’Unitre, sarà ospite dell’ Istituto Internazionale degli Studi Liguri sezione di Albenga per una interessante relazione dedicata ai beni artistici diocesani; seguirà visita al Museo Diocesano anche per i soci e sostenitori del sodalizio ingauno.

