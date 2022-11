Asl3 per i giovani a Orientamenti 2022. Dalle 9 alle 18 lo stand a disposizione con un ricco programma di appuntamenti.

Anche quest’anno Asl 3 partecipa al Salone della Formazione, dell’Orientamento e del Lavoro con un ricco carnet di attività dedicate alla promozione di salute e benessere. Gli specialisti saranno presenti nei tre giorni presso lo stand “Asl 3 per i giovani” dalle 9 alle 18.

Ma non finisce qui perché per l’edizione 2022 sono in programma 11 workshop con gli specialisti e 11 incontri live sulle professioni sanitarie.

Di seguito l’elenco dei temi trattati dai professionisti, diversificati per target: ragazzi, genitori, docenti: educazione alla salute, prevenzione, corretti stili di vita, affettività e relazioni, uso problematico della tecnologia e della rete, malattie sessualmente trasmissibili, alimentazione, dipendenze, igiene delle mani e molti altri contenuti.

La manifestazione si svolge ai Magazzini del Cotone (Area Porto Antico di Genova) dal 15 al 17 novembre 2022.

Di seguito il programma di tutta le attività

Per ulteriori info: https://www.asl3.liguria.it/asl3-per-i-giovani-a-orientamenti-2022.html

STAND ASL3 MODULO 8 – piano terra

Per incontrare gli specialisti Asl3 con il seguente calendario:

Martedì 15 novembre

ore 9-11: S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale

ore 11-14: Staff S.S. Profilassi

ore 14-16: S.C. Professioni sanitarie – nell’ambito di questo spazio sarà possibile anche verificare la propria igiene delle mani con un box didattico

ore 16-18: Centro Giovani

Mercoledì 16 novembre

ore 9-11: .S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale

ore 11-14: Staff S.S. Profilassi

ore 14-18: S.C. Professioni sanitarie – nell’ambito di questo spazio sarà possibile anche verificare la propria igiene delle mani con un box didattico

Giovedì 17 novembre

ore 9-11: .S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale

ore 11-14: Staff S.S. Profilassi

ore 14-16: S.C. Professioni sanitarie – nell’ambito di questo spazio sarà possibile anche verificare la propria igiene delle mani con un box didattico

ore 16-18: Centro Giovani

WORKSHOP CON GLI SPECIALISTI IN PRESENZA

Martedì 15 Novembre

dalle 10.30 alle 11.30 – Sala Aliseo (40 posti)

Le attività del Centro Giovani Asl3 per gli adolescenti

a cura del Centro Giovani Asl3

Target: ragazzi

Lo staff del Centro Giovani incontra i ragazzi per parlare e illustrare i servizi offerti nei due “spazi di accoglienza” di Fiumara e Via Rivoli riservati agli adolescenti (fino ai 21 anni), a cui è possibile rivolgersi gratuitamente per parlare di numerosi temi, fra cui rapporto con se stessi e con gli altri, sessualità, affettività, contraccezione, corretti stili di vita e cura di sé, scuola e non solo.

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/le-attivita-del-centro-giovani-asl3-per-gli-adolescenti

dalle 14.00 alle 15.00 – Sala Bora (30 posti)

Spazio Genitori: il servizio del Centro giovani Asl3 per le famiglie

a cura del Centro Giovani Asl3

Target: genitori

Lo staff del Centro Giovani incontra le famiglie per parlare del servizio gratuito volto a supportare le famiglie nel dialogo con i figli.

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/spazio-genitori-il-servizio-del-centro-giovani-asl3-per-le-famiglie

dalle 15.00 alle 16.00 – Sala Bora (30 posti)

Nuove tecnologie: normalità e rischi per le nuove generazioni

a cura del Ser.D. Asl3

Target: genitori, insegnanti

Quanto influiscono le nuove tecnologie dal punto di vista psicologico? Quali gli strumenti a disposizione di genitori e insegnanti per capire quando possono rappresentare un pericolo per i ragazzi? Questi temi sono affrontati insieme a Cristiana Busso, Psicologa del SerD.

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/nuove-tecnologie-normalita-e-rischi-per-le-nuove-generazioni

Mercoledì 16 Novembre

dalle 9.00 alle 10.30 – Sala Austro (30 posti)

Educazione a corretti stili di vita

a cura del Centro Alcologico regionale Asl3

Target: ragazzi, genitori e insegnanti

Danni da alcol, fumo, sostanze, pericoli dei social network, malattie sessualmente trasmissibili: questi i principali temi trattati per informare adeguatamente ragazzi, genitori e insegnanti sull’importanza dell’adozione di sani stili di vita.

A parlare sono Gianni Testino, Direttore della S.C. Patologia delle Dipendenze ed Epatologia Asl3 e coordinatore del Centro Alcologico Regionale, insieme a Patrizia Balbinot, Referente plessi scolastici per il Centro Alcologico e Segretaria Centro Studi Asl3

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/educazione-a-corretti-stili-di-vita

dalle 9.00 alle 10.30 – Sala Bora (30 posti)

Spazio ai giovani: costruiamo insieme la salute

a cura del Nucleo Salute Scuola

Target: ragazzi, genitori e docenti

Quanto è importante portare la salute nelle scuole? Nato nel 2020, il Nucleo Salute Scuola garantisce un collegamento diretto fra Scuola e Asl attraverso attività di formazione “in house”.

In questo incontro lo staff della struttura parla ai ragazzi insieme agli alunni della classe V biotecnologie sanitarie del Gastaldi Abba, nell’ottica di una piena educazione alla salute peer to peer.

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/spazio-ai-giovani-costruiamo-insieme-la-salute

dalle 13.30 alle 14.30 – Sala Austro (30 posti)

Stare bene a scuola: Asl3 promuove la salute

a cura della SSD Epidemiologia e Promozione della Salute

Target: genitori, insegnanti

Educazione alla salute: quali sono gli strumenti per trasmetterla ai ragazzi? Nell’incontro Teresa Saporita, Simona Vassallo e Paola Del Sette della SSD Epidemiologia e Promozione della Salute affrontano tali tematiche con genitori e insegnanti.

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/stare-bene-a-scuola-asl3-promuove-la-salute

dalle 14.30 alle 15.30 – Sala Austro (30 posti)

Giovani e addiction: cambio del fenomeno e conseguenze terapeutiche

a cura del Ser.D. Asl3

Target: genitori, insegnanti

Dipendenze da fumo, alcol, ma anche da social network e nuove tecnologie: come si sono sviluppate tra le nuove generazioni e come affrontarle dal punto di vista terapeutico? A parlarne è Ina Maria Hinnenthal, Direttore della S.C. SerD.

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/giovani-e-addiction-cambio-del-fenomeno-e-conseguenze-terapeutiche

Giovedì 17 Novembre

dalle 09.00 alle 11.00 – Sala Bora (30 posti)

Parliamo di life skill! Quali hai?

a cura del Nucleo Salute Scuola

Target: ragazzi, genitori e docenti

Creatività, senso critico, problem solving ed empatia. Le competenze per la vita sono un insieme di capacità umane acquisite tramite insegnamento o esperienza diretta.

Nell’incontro, per discutere su come svilupparle e usarle nella vita di tutti i giorni, lo staff del Nucleo Salute Scuola è affiancato dai ragazzi della classe V biotecnologie sanitarie del Gastaldi Abba, nell’ottica di una piena educazione alla salute peer to peer.

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/parliamo-di-life-skill-quali-hai

dalle 11.00 alle 12.00 – Sala Bora (30 posti)

Malattie sessualmente trasmissibili: how to

A cura degli specialisti del rischio infettivo

Target: ragazzi

Come riconoscere le malattie sessualmente trasmissibili? Come si contraggono e come ci si prevengono? Con un linguaggio semplice e colloquiale, insieme allo staff della S.S. Profilassi, vengono affrontati i principali quesiti sul tema senza perdere di vista la profondità dell’aspetto sanitario di tali patologie.

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/malattie-sessualmente-trasmissibili-how-to

dalle ore 12.30 alle ore 13.30 – Sala Bora (30 posti)

La serenità non ha peso: i servizi Asl3 per la cura dei disturbi alimentari

a cura del Centro Disturbi alimentari Asl3

Target: ragazzi

Anoressia, bulimia e disturbi alimentari sono tematiche sempre attuali tra i giovani.

In questo incontro ne discute con i ragazzi Anna De Michele, Assistente sanitaria della S.S.D. Disturbi Alimentari, con l’obiettivo di indicare i percorsi e i servizi messi a disposizione da Asl3 per recuperare il proprio benessere.

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/la-serenita-non-ha-peso-i-servizi-asl3-per-la-cura-dei-disturbi-alimentari

dalle 15.00 alle 16.00 – Sala Bora (30 posti)

Adolescenza, questa (s) conosciuta

a cura del Ser.D. Asl3

Target: genitori, insegnanti

Spesso i compiti dei genitori e degli insegnanti vanno al di là dell’educazione. Come comportarsi quando nei giovani subentrano problematiche durante il percorso di crescita emotiva e psicologica? A parlarne sarà Margherita Dolcino, Psicologa della S.C. SerD. e responsabile del progetto per i giovani “My space”

Per iscriversi: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/adolescenza-questa-s-conosciuta

INCONTRI LIVE CON I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

Gli incontri con gli specialisti Asl3 si svolgono presso la Sala Talk Care

Martedì 15 novembre

Dott.ssa Graziella Marando, ostetrica – dalle ore 9.30 alle ore 10.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/conosciamo-la-professione-dellostetrica-con-graziella-marando

Dott.ssa Elena Olivari, infermiera – dalle ore 10.30 alle ore 11.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/conosciamo-la-figura-sanitaria-dellinfermiere-con-elena-olivari

Dott. Enrico Torre, diabetologo – dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/di-cosa-si-occupa-il-diabetologo-scoprilo-con-enrico-torre

Dott. Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 – dalle ore 12.30 alle ore 13.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/scopriamo-il-ruolo-del-direttore-generale-di-una-azienda-sanitaria

Mercoledì 16 novembre

Dott. Davide Gonella, geriatra – dalle ore 9.00 alle ore 10.00

https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/conosciamo-la-figura-professionale-del-geriatra-con-davide-gonella

Dott. Stefano Spinaci, chirurgo senologo – dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/scopri-la-professione-del-chirurgo-senologo-con-stefano-spinaci

Dott.ssa Stefania Venuti e dott. Alessandro Cuccu, assistenti sanitari – dalle ore 12.30 alle ore 13.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/scopriamo-la-figura-professionale-dellassistente-sanitario

Giovedì 17 novembre

Dott.ssa Federica Nicotera, educatore professionale – dalle ore 10.30 alle ore 11.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/scopri-il-profilo-professionale-delleducatore-professionale-con-federica-nicotera

Dott.ssa Luana Piccoli, tecnico sanitario di radiologia medica – 17 novembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/conosciamo-la-professione-del-tecnico-radiologo-con-luana-piccoli

Dott.ssa Jessica Rizzitano, logopedista – 17 novembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/scopri-la-professione-sanitaria-del-logopedista-con-jessica-rizzitano

Dott.ssa Chiara Todarello, fisioterapista – 17 novembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Maggiori info: https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/scopriamo-la-figura-professionale-del-fisioterapista-con-chiara-todarello

Orientamenti è organizzato da Alfa Liguria, in collaborazione con MIUR, Ministero dell’Università e della ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regione Liguria, Università di Genova, Ufficio Scolastico Regionale, Città Metropolitana, Comune di Genova, Camera di Commercio e numerosi altri partner.